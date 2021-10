Calciomercato Juventus, concorrenza del Barcellona per Dani Olmo

Dani Olmo, obiettivo della Juventus, piace anche al Barcellona: concorrenza importante per i bianconeri

La Juventus per le prossime finestre di calciomercato punta Dani Olmo, ma sul ragazzo del Lipsia ci sarebbe anche il Barcellona.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo per lo spagnolo è sfida a due tra bianconeri e blaugrana che cercano un rinforzo di qualità in attacco. I tedeschi, però, non vorrebbero venderlo a gennaio, quindi più probabile che l’assalto delle due società sia in estate.