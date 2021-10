Calciomercato Juventus, Cherubini punta tre giocatori per il centrocampo

Cherubini punta a rinforzare il centrocampo della Juventus e punta tre nomi per il prossimo calciomercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono tre i nomi sul taccuino di Cherubini che starebbe puntando per le prossime sessioni di calciomercato.

Il primo è quello di Tchouameni del Monaco. Il qutidiano rivela che ci sarebbe stato un primo approccio già in estate, ma i monegaschi risposero di no. Per strapparlo alla squadra del Principato serviranno circa 45 milioni. Gli altri nomi che piacciono alla Juventus sono Gravenberch e Witsel.