Calciomercato Juventus, come terzino piace il giovane Nuno Mendes

Calciomercato Juventus: per rinforzare la fascia destra di difesa, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il giovane Nuno Mendes dello Sporting Lisbona

La Juventus prosegue con la linea dei giovani. Lo ha mostrato il mercato estivo dello scorso anno e lo ha confermato Fabio Paratici: ormai la linea è quella di puntare sulle nuove promesse. Tra queste senza dubbio Nuno Mendes, che come spiega La Gazzetta dello Sport è finito nel mirino del club bianconero.

Il giovane terzino dello Sporting Lisbona piace a Paratici e Co, ma non solo. Tante, infatti, le big che hanno messo gli occhi su di lui. Interesse anche per il centrocampista dell’Ajax Ryan Gravenberch, che però ha già un costo di 40 milioni.