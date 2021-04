Calciomercato Juventus, contatti con l’agente di Dembélé: la situazione

Dembélé alla Juventus: contatti con l’agente. Bianconeri in pole per l’esterno francese del Barcellona

Stando a quanto riferito da Mundo Deportivo la Juventus sarebbe in prima fila, insieme al Manchester United, per mettere le mani su Ousmane Dembélé del Barcellona. Il club bianconero avrebbe già preso contatto con l’agente dell’attaccante esterno francese col contratto in scadenza nel 2022, che per il momento non parrebbe intenzionato a rinnovare.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Fabio Paratici segue da tempo il calciatore e sa che il Barça non può permettersi di perderlo a zero dopo averlo pagato 105 milioni nel 2017. Il sistema fiscale italiano, favorevole per i giocatori stranieri, potrebbe aiutare la Juve sull’ingaggio. Più defilati Liverpool e PSG.