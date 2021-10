Calciomercato Juventus, Kulusevski si avvicina all’addio

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a rinunciare allo svedese per arrivare a Dusan Vlahovic: le ultime

Secondo Repubblica Commisso minaccia di tenere Vlahovic fino a scadenza contratto nel 2023, ma difficilmente riuscirà a non venderlo a gennaio.

La Juve s’è aggiunta alla fila di ammiratori (l’Atletico aveva offerto 60 milioni in estate, il Tottenham lo vuole come erede di Kane, il Dortmund per sostituire Haaland) e pur di averlo metterà sul piatto Kulusevski: lo svedese, costato 40 milioni, non ha legato con Allegri né trovato una posizione in cui giocare.