Calciomercato Juventus: il segnale di Locatelli. Le ultime

Locatelli alla Juve: il centrocampista ha già deciso il suo futuro. Ultime notizie legate al calciatore del Sassuolo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Manuel Locatelli è il primo nella lista di Paratici per l’estate. La Juve, al momento, ha un vantaggio non da poco: se vuol accelerare per il centrocampista, ha campo libero davanti a sé.

Locatelli preferisce la Juventus rispetto alle piste straniere, prendendo in considerazione solamente i colori bianconeri. Il prezzo richiesto dal Sassuolo dovrebbe essere di 40 milioni di euro.