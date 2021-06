Calciomercato Juventus: incontro tra Raiola e Nedved. Le ultime

Pavel Nedved ha incontrato Mino Raiola, noto agente di vari top player, nelle scorse ore a Montecarlo. Le ultime

Nel pomeriggio di lunedì è andato in scena un incontro tra Pavel Nedved e Mino Raiola a Montecarlo. I due, come rivela Sportitalia, hanno passato qualche ora insieme, non è chiaro se per questioni di mercato o per semplice amicizia: l’agente, infatti, curava anche gli interessi del ceco da giocatore.

Tra gli assistiti di Raiola anche Pogba: non è escluso che le parti possano aver parlato di lavoro e nello specifico del francese.

