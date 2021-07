Calciomercato Juventus: intesa col Sassuolo per Locatelli. Le ultime

Prosegue la trattativa tra Juve e Sassuolo per Manuel Locatelli. Le ultime indiscrezioni sul futuro del centrocampista

Continua la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. Il giornalista Manuele Baiocchini su Sky Sport ha fatto il punto della situazione.

«Juve e Sassuolo vogliono lasciare tranquillo Locatelli. Poi entreranno in trattativa. Allegri lo vuole come rinforzo per il prossimo anno. Sassuolo ha dato la disponibilità alla cessione. Si sono parlati di cifre e contropartite. Dalla prossima settimana la trattativa sarà più calda».

