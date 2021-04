Calciomercato Juventus: intrigo in attacco fra Mbappé, Ronaldo e Icardi

Calciomercato Juve: Mbappé, Ronaldo e Icardi. Intrigo per l’attaccante che rinforzerà i bianconeri nella prossima stagione

Secondo quanto riferito da Tuttosport, c’è un triangolo d’attaccanti che potrebbe scatenare un effetto domino la prossima estate. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi i tre nomi coinvolti.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Il Real Madrid è in pressing sul francese, e se l’affare dovesse andare in porto il Psg potrebbe bussare alla porta della Juve per Cristiano Ronaldo, offrendo anche il cartellino di Mauro Icardi. L’ultima parola sarà di CR7, che non desidera però lasciare Torino.