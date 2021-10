Calciomercato Juventus, nel mirino Van de Beek per gennaio

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero chiudere per il giocatore in uscita dal Manchester United nei prossimi mesi

La Juve è al lavoro già per il calciomercato di gennaio dove potrebbe mettere a segno un colpo per rinforzare il centrocampo.

I bianconeri, infatti, hanno messo nel mirino Van De Beek del Manchester United. L’olandese vuole lasciare i Red Devils perché Solskjaer non lo considera un titolare e lo ha lasciato in panchina anche per tutta la sfida contro il Villareal.

Per la Juve sarebbe un’occasione di mercato.