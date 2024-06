Calciomercato Juventus News, il FUTURO di Miretti: tutti i possibili SCENARI sul centrocampista bianconero

I possibili scenari per quanto riguarda il futuro di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus: ecco cosa potrebbe accadere

Il futuro di Fabio Miretti è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista della Juventus, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe prendere due strade differenti in vista del calciomercato estivo.

Il classe 2003 potrebbe sia restare in bianconero, dopo essere stato valutato da Thiago Motta, sia andare in prestito per un anno per trovare più continuità.