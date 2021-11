Calciomercato Juventus, nuovi contatti con Zakaria ma c’è un ostacolo: le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri proseguono i contatti con il centrocampista Zakaria, ma ci sarebbe un ostacolo nella trattativa

Come riportato da Tuttosport, Denis Zakaria è un nome in fase di decollo per il centrocampo della Juve. In scadenza di contratto con il Borussia M’dladbach, per il classe ’96 sarebbero da registrare nuovi contatti con il club bianconero.

Va convinto il calciatore, partendo da un punto fermo: la Serie A. Il campionato italiano lo intriga parecchio e, oltre alla Juventus, piace parecchio anche alla Roma. L’ostacolo è rappresentato proprio dalla folta concorrenza: anche club di Premier League e Bundesliga lo vogliono.

