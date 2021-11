Calciomercato Juventus, occhi su Alvarez: i bianconeri hanno pronta l’offerta

Calciomercato Juventus: i bianconero fanno sul serio per Alvarez e hanno già pronta l’offerta per convincere il River Plate a gennaio

Come riportato da Tyc Sports il River Plate avrebbe fissato a 20 milioni (in un’unica tranche) il prezzo per Julian Alvarez, attaccante classe 2000 seguito da mezza Europa col contratto in scadenza a dicembre 2022. Con quella cifra i bianconeri, che lo stanno seguendo molto da vicino, se lo porterebbero a casa già a gennaio.

La Juve avrebbe in canna un’offerta ufficiale da 15 più di 10 di bonus facilmente raggiungibili, con l’ambizione di anticipare la concorrenza di Fiorentina, Milan, Atletico, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24