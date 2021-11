Calciomercato Juventus, Ramsey blocca il colpo low cost: le ultime

Calciomercato Juventus: la situazione legata ad Aaron Ramsey bloccherebbe il colpo low cost di gennaio dei bianconeri

La Juventus ha la possibilità di stringere per Denis Zakaria del Borussia M’Gladbach e se intende farlo deve farlo prima che un competitor piazzi una proposta irrinunciabile al mediano svizzero (occhio al Borussia Dortmund e ai sondaggi del Manchester United).

Ma il club bianconero non prende nessuno se prima non piazza Ramsey sul mercato, senza contare che pure Rabiot sarebbe tra i cedibili. Le alternative che non tramontano per gennaio sono Witsel del Dortmund (contratto in scadenza nel 2022) e Kamara del Marsiglia (a rischio svincolo). Lo scrive Tuttosport.

