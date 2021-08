Calciomercato Juventus, Ramsey esclude Pjanic? Allegri ci pensa

Scelta non semplice per Massimiliano Allegri, costretto a scegliere tra Ramsey e Pjanic. La Juve, infatti, non può tenere entrambi in rosa

O Ramsey o Pjanic, non c’è spazio per entrambi alla Juventus. Sarà Allegri a dover decidere se dare spazio al gallese, che fin’ora ha giocato nella posizione di regista (proprio quella del bosniaco), o di riportare in bianconero Pjanic dal Barcellona.

Oltre, infatti, all’ingaggio dei due centrocampisti, che sarebbe troppo oneroso da sostenere per le borse della Juventus, la presenza di entrambi in rosa toglierebbe spazio a giovani come Fagioli e Ranocchia, e si rischierebbe di dover escludere qualcuno dalla lista Champions.

