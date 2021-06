Juventus, Gabriel Jesus è il prescelto di Allegri. In bianconero se...

Gabriel Jesus il preferito di Allegri: lo vuole anche con Ronaldo. Duttilità e gol: il brasiliano può arrivare a prescindere

Se Cristiano Ronaldo se ne andrà, Allegri chiederà un attaccante giovane ma che abbia già una notevole esperienza in campo internazionale. Il suo preferito è Gabriel Jesus (che potrebbe arrivare anche in caso di permanenza di Cristiano se il Manchester City dovesse aprire al trasferimento in prestito), lo assicura Gazzetta.

Il brasiliano può fare la punta centrale ma anche l’esterno e porta in dote un discreto numero di gol (solo 14 nell’ultima stagione, ma nelle due precedenti è sempre superato quota 20). L’alternativa per la Juve è Mauro Icardi, che potrebbe diventare un affare soprattutto nel caso in cui il Psg volesse inserirlo in uno scambio con Ronaldo.