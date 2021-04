Calciomercato Juventus: scambio Dybala-Icardi? Perchè si può fare

Scambio Dybala Icardi: la Juve ha paura che succeda di nuovo. L’indiscrezione legata al futuro dei due attaccanti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare del possibile scambio in estate tra Juve e Psg che coinvolgerebbe Paulo Dybala e Mauro Icardi. La Joya è alle prese con la questione rinnovo, ma la situazione appare ancora in stand-by.

L’ex Inter, invece, non ha vissuto una stagione semplice e tornerebbe volentieri in Italia. Lo scambio sarebbe vantaggioso per entrambi i club, scrive il quotidiano, anche se la paura per la Juve sopraggiungerebbe nel caso in cui Dybala facesse muro.

