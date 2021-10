Calciomercato Juventus, Sergi Roberto lascia il Barcellona: occasione a zero

Calciomercato Juventus: Sergi Roberto si libera a costo zero dal Barcellona e i bianconeri fiutano l’affare

Dalla Spagna, precisamente da Onda Cero, rilanciano il nome di Sergi Roberto in chiave Juve. Il calciatore si libererà a parametro zero dal Barcellona in estate, e oltre ai bianconeri anche il Milan pensa a lui. C’è un dubbio, però, che attanaglia la dirigenza torinese.

Le condizioni fisiche dello spagnolo ‘spaventano’ le pretendenti, visto che nell’ultima stagione è rimasto ai box per parecchio tempo causa problemi muscolari. Valutazioni in corso da parte della Juventus.

