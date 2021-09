Calciomercato Juventus, sfida al Chelsea per il centrocampista

Calciomercato Juventus, colpo a gennaio in mediana. Chelsea bruciato? I bianconeri hanno intensificato i contatti

Avversarie in campo e sul mercato: come scrive Tuttosport Juve-Chelsea è già cominciata. Il motivo? Il comune interesse per Aurelien Tchouameni, 21 enne centrocampista del Monaco e della Francia.

Il giocatore è un pallino di Cherubini che ci ha provato per tutta l’estate, senza riuscire ad abbassare la valutazione da 35-40 milioni di euro, e intende riprovarci. La concorrenza del Chelsea e però forte così come la potenza economica del club londinese.

Ma i dirigenti juventini nelle ultime settimane avrebbero intensificato i contatti con l’obiettivo di balzare in pole position. Un nuovo tentativo col Monaco verrà effettuato anche a gennaio. L’alternativa resta legata al nome di Alex Witsel.