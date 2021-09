La Juventus sogna già per il futuro: attacco stellare nel 2022

Calciomercato Juventus: i botti di fine mercato non sono arrivati, ma i bianconeri hanno già in mente il super attacco per il 2022

Dopo un mercato morigerato dal punto di vista delle spese, la Juventus lavora per i botti nel 2022. Come racconta La Gazzetta dello Sport in queste settimane la Juve ha ragionato per il prossimo anno con Icardi. Mauro a gennaio saprà quanto spazio avrà nell’attacco irreale del PSG con Mbappé, Messi e Neymar… e non è escluso che la Juve possa strappare un prestito alle condizioni gradite.

La Juventus tra un anno dovrà pure decidere se acquistare Morata per 35 milioni ed è possibile che quei milioni vengano dirottati su un altro numero 9. Dusan Vlahovic della Fiorentina è Fiorentina un candidato per non dire il candidato. Il suo contratto scade nel 2023.