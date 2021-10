Calciomercato Juventus, Witsel resta un nome caldo

Calciomercato Juventus: l’indiscrezione sul centrocampista del Borussia Dortmund, seguito dai bianconeri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella lista centrocampisti, alla voce “alternative”, figura sempre il nome di Axel Witsel. Il centrocampista del Borussia Dortmund è stato vicino alla Juve a fine agosto e, visto il contratto in scadenza a giugno, può tornare di moda in inverno o in estate, quando sarà svincolato.

Intanto Witsel calcherà il prato dell’Allianz Stadium giovedì, sfidando la Francia con il suo Belgio in semifinale di Nations League. Non solo, perché per un giorno si allenerà con la sua Nazionale alla Continassa e per due notti dormirà al J Hotel, concludendo quel tour bianconero cominciato nel 2016, in cui fu davvero ad un passo dal vestire la maglia della Juventus.