Calciomercato Lazio, una squadra prova a tutti i costi a comprare Basic. Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: l’Empoli pensa a Basic per il centrocampo. La situazione

Nuovi movimenti in uscita per il Calciomercato Lazio, che nelle ultime ore vede protagonista il nome di Toma Basic. Come riportato da Il Messaggero, il centrocampista croato sarebbe finito nel mirino dell’Empoli, club retrocesso in Serie B ma determinato a costruire una rosa competitiva per tornare subito nella massima serie.

Il club toscano è a caccia di profili esperti e affidabili per rinforzare la mediana, e Basic rappresenta una soluzione interessante: conosce bene la Serie A, ha buona struttura fisica e può garantire equilibrio tattico. Alla Lazio dal 2021, il croato non ha mai trovato continuità e, dopo stagioni sottotono, il suo futuro nella Capitale appare sempre più lontano.

Basic ai margini, occasione per il rilancio

Nel contesto del Calciomercato Lazio, la posizione di Basic è chiara: non rientra nei piani tecnici di Marco Baroni, e la società è pronta ad ascoltare offerte. L’Empoli potrebbe approfittare della situazione per chiudere un’operazione vantaggiosa negli ultimi giorni di mercato. Si valuta un prestito con diritto di riscatto, ma non è esclusa una cessione a titolo definitivo a cifre contenute.

Per Basic, la destinazione Empoli rappresenterebbe un’opportunità concreta per rilanciarsi. In Serie B avrebbe certamente più spazio, continuità e meno pressioni, in un contesto ideale per ritrovare fiducia e minutaggio. La trattativa è in fase di valutazione, ma potrebbe subire un’accelerazione nei prossimi giorni.

Lazio, priorità alle uscite nel mercato finale

La Lazio, dal canto suo, continua a muoversi sul mercato in modo strategico. Il Calciomercato Lazio in questa fase si concentra soprattutto sulle uscite, necessarie per alleggerire la rosa e aprire eventuali margini per interventi in entrata, specialmente se dovesse concretizzarsi qualche opportunità last minute.

La partenza di Basic sarebbe utile non solo sul piano tecnico, ma anche per questioni economiche: libererebbe spazio salariale e contribuirebbe a semplificare la gestione del centrocampo, attualmente troppo affollato e con poche certezze.

Con la chiusura della sessione ormai alle porte, il dossier Basic rappresenta una delle priorità in uscita. Il suo destino è sempre più lontano dalla Capitale, e il Calciomercato Lazio resta in attesa del momento giusto per affondare il colpo finale.