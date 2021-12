Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri sogno per la prossima stagione

Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri è il profilo gradito da Sarri. Ogni trattativa è però rimandata al mercato estivo

Il sogno di Sarri si chiama Emerson Palmieri. Il Campione d’Europa – attualmente in prestito dal Chelsea all’Olympique Lione – è la suggestione per il mercato estivo: conosce bene il mister (sebbene sotto la sua guida non abbia giocato moltissimo) e sarebbe perfetto per puntellare la corsia di sinistra.

Come ricorda il Corriere dello Sport, è un’idea che – in ogni caso – va rimandata a giugno: i francesi non vogliono lasciarlo andare dopo solo sei mesi, garantendogli un ingaggio da 2,5 milioni di euro. Resta un profilo molto apprezzato da Sarri, ma per le trattative la Lazio dovrà aspettare…