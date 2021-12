Calciomercato Lazio, un terzino e un attaccante a gennaio per Sarri: i nomi

Calciomercato Lazio, Sarri chiaro con la società: servono un terzino sinistro e un attaccante alternativo ad Immobile. Tutti i nomi

Il calciomercato di gennaio si avvicina e anche in casa Lazio fervono le strategie per rafforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha chiesto garanzie soprattutto sul rafforzamento del parco giocatori prima di arrivare all’accordo per rinnovare il contratto fino al 30 giugno del 2025 (manca solo la firma) e Tare e Lotito sono pronti ad accontentarlo per quanto possibile già a gennaio.

Le priorità sono due: un terzino sinistro e un vice Immobile vista la totale inaffidabilità dimostrata da Vedat Muriqi. E proprio la partenza del kosovaro risulterà indispensabile per liberare la casella alle spalle del numero 17 e permettere al club di intervenire. L’indice di liquidità infatti è sempre la stella polare da tenere in considerazione e dunque ad ogni entrata dovrà corrispondere una precedente uscita.

Sul taccuino di Tare sono tanti i nomi degli attaccanti cerchiati in rosso. Sfumato Botheim, considerato ancora acerbo, è Verona la squadra sulla quale puntare il mirino. Kevin Lasagna e Nikola Kalinic sono ad oggi i due nomi in pole per raccogliere la pesante eredità lasciata in estate da Caicedo. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Da una parte un attaccante nel pieno della proprio maturità calcistica, dall’altra un usato di sicuro rendimento che non disdegnerebbe il ritorno a Roma dopo l’esperienza di un anno dall’altra parte del Tevere. Più sfumato il nome di Simona Zaza, attaccante in uscita dal Torino, per il quale si è ipotizzato uno scambio con Lazzari comunque di difficile realizzazione.

Per quanto riguarda il ruolo del terzino sinistro, nelle ultime ore è salita con forza la candidatura di Van Aanholt, terzino di proprietà del Galatasaray che potrebbe sbarcare a Formello nell’ambito di uno scambio di prestiti proprio con Muriqi. Sullo sfondo resta il sogno impossibile legato ad Emerson Palmieri, mentre resiste per il momento la candidatura di Kurzawa, laterale finito ai margini del PSG ma dall’ingaggio fuori dai parametri di Lotito.

Da capire poi la situazione legata ad Acerbi: dovesse clamorosamente partire già nella prossima sessione invernale potrebbe tornare di moda il nome di Rugani, pallino di Sarri fin dai tempi di Empoli. Da escludere per età e ingaggio la pista Godin. Tare si muove: il mercato della Lazio è pronto ad entrare nel vivo.