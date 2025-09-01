Calciomercato Lazio, Noslin lascia la squadra biancoceleste? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: Noslin verso l’addio? Ultime ore decisive. La situazione

Il calciomercato Lazio entra nella sua fase più intensa e imprevedibile. A poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione estiva, fissata per le ore 20:00, a tenere banco è il futuro di Tijjani Noslin, attaccante olandese arrivato nei mesi scorsi con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere offensivo di Maurizio Sarri.

Fino a pochi giorni fa, la sua permanenza alla Lazio sembrava scontata. L’ipotesi che Noslin potesse restare almeno fino a gennaio, soprattutto per coprire l’eventuale assenza di Boulaye Dia durante la Coppa d’Africa, era considerata concreta. Tuttavia, come riportato da Il Tempo, nelle ultime ore lo scenario è cambiato drasticamente.

Secondo fonti vicine alla società, il Feyenoord avrebbe manifestato un forte interesse per l’ex attaccante del Verona, aprendo a un possibile trasferimento immediato. Il club olandese offrirebbe a Noslin un minutaggio più ampio e maggiore continuità rispetto a quanto prospettato attualmente alla Lazio. Allo stesso tempo, anche alcuni club della Championship inglese sarebbero alla finestra, valutando un prestito con diritto di riscatto.

All’interno del calciomercato Lazio, questa potrebbe rivelarsi un’operazione strategica. Da un lato permetterebbe al giocatore di trovare spazio e crescita, dall’altro consentirebbe alla società di liberare un posto in rosa e alleggerire il monte ingaggi in vista del mercato invernale.

Lo stesso Sarri, nei giorni scorsi, aveva definito Noslin come una “risorsa utile” in caso di necessità, ma non centrale nel progetto immediato. Con una rosa già al completo e la concorrenza interna in attacco elevata, il tecnico potrebbe dare il via libera alla partenza, purché l’offerta sia in linea con le valutazioni del club.

Il calciomercato Lazio si è rivelato complicato sul fronte delle uscite, con diversi esuberi ancora in rosa e cessioni mancate per motivi economici. In questo contesto, una possibile partenza di Noslin rappresenterebbe un’operazione mirata e utile in ottica programmazione.

Nessun movimento in entrata è previsto al momento, ma il club resta vigile. Il destino di Noslin sarà deciso entro le prossime ore e potrebbe influenzare le scelte tecniche e tattiche della Lazio da qui a gennaio.