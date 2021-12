Calciomercato Lazio: possibile scambio Patric-Godin e occhio a Kalinic

Il Cagliari avrebbe offerto alla la Lazio il cartellino di Godin per arrivare a Patric. In attacco occhi su Kalinic e Simone Zaza

Quello di gennaio sarà per forza di cose un mercato di occasioni anche in casa Lazio. Detto di Van Aanholt e Lasagna, qualcosa si muove anche sul fronte del reparto difensivo. Come riportato da Il Messaggero infatti, il Cagliari avrebbe proposto nelle ultime ore lo scambio Godin-Patric. Un nome certamente importante quello dell’ex Inter ma un pò avanti con l’età e sicuramente con un ingaggio decisamente importante.

Per quanto riguarda le altre piste in attacco, sempre sponda Verona è da tenere in considerazione anche il nome di Kalinic, il cosiddetto usato sicuro che vedrebbe di buon occhio il ritorno nella Capitale dopo l’anno alla Roma. Infine, c’è anche la suggestione Zaza: in quel caso l’idea è quella di imbastire uno scambio con Lazzari