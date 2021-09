Calciomercato Lazio, si punta Romagnoli a zero: le ultime

Alessio Romagnoli, la Lazio prova a prenderlo in scadenza di contratto ma un ostacolo complica la trattativa. Ecco il punto della situazione

Si potrebbe avvicinare il divorzio tra Alessio Romagnoli e il Milan: il difensore rossonero ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, e attualmente non si è ancora parlato di rinnovo. Ecco perchè diversi club hanno iniziato a muoversi per portarlo via, la prossima estate, a parametro zero.

Tra questi è spuntata la Lazio, ma l’ostacolo principale nella trattativa sta nell’ingaggio del giocatore italiano, ritenuto troppo alto. Per andare via, quindi, il capitano dovrà abbassare le sue pretese economiche.