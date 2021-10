Calciomercato Lazio, Muriqi può andare via in prestito

Calciomercato Lazio, il destino del kosovaro sembra sempre più lontano dalla Capitale: ipotesi prestito con diritto di riscatto

Quello tra Vedat Muriqi e la Lazio è un matrimonio che non sembra assolutamente destinato a durare. Il kosovaro a Roma non ha mai davvero lasciato il segno, tra difficoltà comprensibili e altre avvolte nel mistero.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infine, ci sarebbe anche un modo per evitare la perdita a bilancio. Quello di lasciar partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto (occhio al fenerbache), forse già a gennaio, in attesa che la spesa dell’estate 2020 possa essere totalmente ammortizzata