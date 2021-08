Calciomercato Milan, Bakayoko a un passo: le ultime sul francese

Calciomercato Milan: Tiemoue Bakayoko sarebbe a un passo dal ritiro in rossonero. Le ultime sul centrocampista francese

Il Milan è pronto a chiudere per Tiemoué Bakayoko. Il francese arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Si attende il via libera del Chelsea entro 24 ore. L’ex Monaco coprirà il ruolo di interno di centrocampo nel 4-2-3-1, per sopperire all’assenza di Franck Kessie e di Ismael Bennacer durante la Coppa d’Africa.

Bakayoko, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe qualcosa in meno rispetto anche a Tonali oltre che ai due centrocampisti titolari rossoneri ma Pioli ha bisogno di un giocatore che sappia ricoprire ampi spazi di campo. L’ex Napoli non è un fulmine ma le lunghe leve e il senso della posizione lo aiutano a costruire un ombrello protettivo in mediana.