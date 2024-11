Calciomercato Milan, Belahyane più di un semplice obiettivo

Novità sul possibile approdo di Belahyane al Milan. La situazione sul talento scaligero, nel mirino di vari club

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un centrocampista. Come racconta calciomercato.com, uno dei nomi più quotati sul taccuino dei dirigenti rossoneri è Belahyane del Verona. Di seguito, la situazione.

PAROLE – «Dopo alcune voci di mercato che hanno accostato Belahyane ad altri club, a parlare del futuro del centrocampista è stato il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano: “E’ un ragazzo giovane che ha delle richieste, e noi dobbiamo convivere con questo. Se rimane a gennaio? Se potessi li manterrei tutti, vediamo. La sua valutazione la deciderà il presidente”. Il prezzo, più o meno, si aggira intorno agli 8/10 milioni di euro; il ds ha svelato di alcune richieste già arrivate e tra i club interessati al giocatore ci sono Inter e Milan. Alla riapertura del mercato il Milan proverà a prendere un centrocampista per dare un cambio a Fofana, considerando anche il rientro di Bennacer ma dopo tanto tempo fuori bisognerà capire le sue condizioni. Ai rossoneri Belahyane piace, Moncada lo seguiva già dai tempi del Nizza e a gennaio potrebbe fare un tentativo per portarlo subito in rossonero».