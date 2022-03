Calciomercato Milan, Berardi il preferito di Pioli: l’idea di Maldini

Calciomercato Milan: Berardi sarebbe il rinforzo preferito da Pioli per la fascia, ma l’offerta di Maldini è lontana dalla richiesta del Sassuolo

Discorsi per Noa Lang a parte, a Casa Milan non è mai svanito l’amore per Domenico Berardi. Già l’anno scorso era in cima alla lista di Pioli prima che si chiudesse per Messias a prezzi molto più bassi.

Ancora una volta lo scoglio è la valutazione che il Sassuolo dà del giocatore: i neroverdi vogliono 30 mentre i rossoneri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, pensano a 15. La partita comunque è ancora da giocare anche se la Premier guarda interessata. La candidatura di Berardi al Milan resta autorevole anche per il discorso della necessità di acquistare giocatori italiani per le liste.

