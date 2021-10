Calciomercato, il Milan e il futuro di Brahim Diaz: volontà riscatto immediato

Il Milan vuole esercitare subito il diritto di riscatto su Brahim Diaz dal Real Madrid, se ne parlerà nel mercato di gennaio

Senza Calhanoglu, sulla trequarti del Milan c’è (quasi) il solo Brahim Diaz. Le maggiori responsabilità hanno esaltato il trequartista spagnolo, che in questo avvio di stagione sta trascinando i rossoneri.

La volontà del Milan proprio per questo motivo è di riscattarlo già a gennaio dal Real Madrid. L’accordo preso in estate prevedeva un prestito biennale con riscatto fissato a 22 e recompra a favore degli spagnoli a 27 (valida per i primi due anni). I rossoneri vorrebbero anticipare l’acquisto di Brahim Diaz, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport), ma non solo. Il Milan vorrebbe anche rivedere gli accordi con il Real Madrid per togliere l’opzione per la ricompra del giocatore.