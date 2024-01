Potrebbe essere una mossa a sorpresa quella del calciomercato in casa Milan per la difesa, con la possibilità di rinviare il colpo in estate

Moncada e Furlani, che continuano comunque a guardarsi intorno, stanno pensando di rinviare l’investimento alla prossima estate sia per le ottime prove da centrale di Theo Hernandez sia per la possibilità, sempre più concreta, di un cambio della guida tecnica.