Calciomercato Milan, domani nuovi contatti per Florenzi

Florenzi, il Milan prima di tutto: intanto si tratta con la Roma per trovare una soluzione idonea al trasferimento che accontenti tutti. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione a pag. 7: “Domani nuovi contatti per l’azzurro che ha già scelto Pioli”.

NUOVI CONTATTI- “Domani sono previsti nuovi contatti telefonici- spiega la rosea- e se le parti riprendono a parlarsi è per arrivare a una soluzione. Il Milan lo vuole per completare il parco esterni: Florenzi lo farebbe con la sua qualità tecnica e la disponibilità tattica del terzino perfettamente capace di adattarsi a esterno (e in altri ruoli, volendo)”. La modalità di trasferimento al momento rimane la medesima: prestito con diritto di riscatto per il Milan, obbligo per la Roma.

