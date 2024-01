Giorgio Furlani, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport confermando la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce

Giorgio Furlani, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport confermando la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce che si trasferirà in Turchia per una cifra finale di circa 5 milioni di euro più bonus. Ecco le sue dichiarazioni.

FURLANI – «Per Rade Krunic dovrebbe essere tutto ok, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro».