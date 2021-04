Calciomercato Milan, già individuato l’erede di Donnarumma in caso di addio

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera avrebbe già individuato l’erede di Donnarumma, nel caso in cui il portiere non dovesse rinnovare il contratto in scadenza

Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato con il Milan. Mino Raiola chiederebbe sempre 12 milioni di euro netti all’anno, mentre il club di Via Aldo Rossi non si spingerebbe oltre agli 8 milioni.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, in caso di partenza del classe ’99, Maldini e Massara avrebbero già pronto il sostituto: si tratta di Maignan, portiere del Lille.