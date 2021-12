Calciomercato Milan, i rossoneri sondano il terreno per Muriel

Calciomercato Milan, i rossoneri vorrebbero arrivare a Luis Muriel, che all’Atalanta potrebbe trovare meno spazio

Il Milan comincia a muoversi per rinforzare la squadra in vista dell’imminente mercato di gennaio. Come riferito da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, i rossoneri sarebbero in forte pressing su Luis Muriel, centravanti dell’Atalanta che rischia di trovare pochissimo spazio dopo l’arrivo di Boga a Bergamo.

L’attaccante colombiano era stato vicinissimo ai rossoneri già nel gennaio del 2019. In quell’occasione Muriel decise però di mantenere la parola data alla Fiorentina. Due anni dopo le strade potrebbero finalmente incrociarsi.