Calciomercato Milan, Leao al Barcellona? I tifosi tremano

Si parla tanto in ambito Calciomercato Milan del futuro di Leao con il Barcellona parecchio interessato

Il calciomercato Milan deve fare i conti con la situazione legata a Rafael Leao, attaccante rossonero che sembra ormai aver perso addirittura la titolarità con Paulo Fonseca. Questo l’aggiornamento da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, sul caso.

PAROLE – «Sa che Jorge Mendes è un buon amico di Laporta e che il presidente apprezza molto Rafa, ma sa anche che il Barcellona si trova in una situazione finanziaria molto complicata e che è improbabile che vengano effettuati certi investimenti, soprattutto per gennaio. Includere compromessi tecnici nella negoziazione? I giocatori forti, di un certo spessore, guadagnano molto per il salary cap rossonero. Mendes, tuttavia, trama e lavora. Per il Milan nessuno è incedibile, sia chiaro, nemmeno Leão, ma, per Leão, il Milan chiede una cifra significativa perché è un giocatore rilevante con un contratto lungo. Non si venderà a buon mercato, dimentichiamolo. Anche perché il Milan, per “rinnovare” Leão due anni fa, è come se dovesse ricomprarlo e non lo lasci partire a un prezzo non congruo. Ad oggi, il Milan non ha ricevuto chiamate dirette da Barcellona. Questa è solo una mossa di Mendes».