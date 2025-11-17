Calciomercato Milan, ecco le ultime novità su Lewandowski e sulla trattativa in casa rossonera per la punta

Calciomercato Milan: Lewandowski possibile obiettivo, ma il Barcellona prepara la successione

Il Calciomercato Milan potrebbe arricchirsi di una clamorosa opportunità: Robert Lewandowski, attaccante polacco del Barcellona, potrebbe lasciare i catalani già a gennaio, alimentando così le voci di mercato che lo vedono come un possibile rinforzo per la squadra rossonera. Nonostante il suo contratto con il club blaugrana sia in scadenza nell’estate del 2026, la sua permanenza al Barcellona potrebbe essere messa in discussione, creando spazio per una potenziale trattativa con il Milan.

Il futuro di Lewandowski: una situazione in bilico

Secondo le ultime indiscrezioni, l’agente del giocatore, Pini Zahavi, ha confermato che al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva riguardo al futuro del 37enne centravanti. In questo scenario, i rossoneri potrebbero trovare l’occasione giusta per avanzare una proposta per il bomber polacco, dato che il Barcellona sembra pronto a guardare avanti senza di lui.

Il club catalano, infatti, si sta preparando ad un futuro in cui Lewandowski non sarà più il leader offensivo, con la dirigenza che ha già iniziato a valutare alternative per rinforzare il reparto avanzato. Sebbene l’addio di Lewandowski sembri ancora incerto, la sua partenza aprirebbe uno spazio economico importante nel monte ingaggi, con il Barcellona che potrebbe liberare circa 40 milioni di euro lordi.

Il Barcellona verso il futuro: la lista dei sostituti

Il Barcellona sta cercando di rinforzare il proprio attacco e ha stilato una lista di cinque nomi in grado di sostituire Lewandowski. Tra i candidati più in voga c’è Julián Álvarez, giovane stella dell’Atlético Madrid, che rappresenta l’obiettivo principale per la successione del polacco. Tuttavia, il club catalano non si limita a lui: nella lista figurano anche altri nomi prestigiosi come Harry Kane, bomber del Bayern Monaco e della Inghilterra, e Victor Osimhen del Galatasaray, due nomi di grande esperienza e qualità.

Il Barcellona, tuttavia, non esclude nemmeno soluzioni più economiche: uno degli altri nomi che circola è quello di Serhou Guirassy, attaccante del Borussia Dortmund, e l’opzione a basso costo di Etta Eyong, giovane talento del Levante, che ha dichiarato il Barcellona come il suo sogno nel cassetto.

Milan pronto a sfruttare l’occasione

Nel frattempo, il Milan sta monitorando la situazione con attenzione. Se Lewandowski decidesse di lasciare il Barcellona, il club rossonero potrebbe tentare l’affondo già in inverno, approfittando di una finestra di mercato che si preannuncia ricca di opportunità. Nonostante le difficoltà economiche dei catalani, il Milan potrebbe essere tra le squadre più pronte a cogliere l’occasione, anche grazie all’importante liberazione di fondi derivante dall’eventuale cessione di Lewandowski.

La corsa per il futuro dell’attaccante polacco è appena iniziata, e il Calciomercato Milan potrebbe vedere un grande colpo se il club rossonero riuscirà a superare la concorrenza e a convincere Lewandowski a trasferirsi a Milano.