Milan, non solo Ceballos: nel mirino un altro giocatore del Real Madrid

Milan, l’altro nome che porta in Spagna, spiega Gazzetta dello sport, è quello di Alvaro Odriozola, 25 anni, 13 presenze e due gol nell’ultima Liga. Non una prima scelta, secondo il quotidiano, con Carvajal titolarissimo della fascia destra. Per Maldini e Massara, oggi sarebbe l’alternativa a Junior Firpo del Barcellona.

L’IDEA- Anche in questo caso l’idea sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.