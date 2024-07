Calciomercato Milan, cresce la colonia USA: nuovo nome a centrocampo

Calciomercato Milan, aumenta la colonia a stelle e strisce del Milan: nuovo obiettivo statunitense a centrocampo

Se già la squadra di Stefano Pioli “parlava” americano dopo gli acquisti di Yunus Musah e di Christian Pulisic, quella di Paulo Fonseca potrebbe avere ancor più marcato questo lato americano: l’ultimo nome per il Milan sul calciomercato a centrocampo porta infatti a Johnny Cardoso.

Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il 22enne statunitense in forza al Betis Siviglia sarebbe l’ultima idea dei dirigenti per il centrocampo: un reparto nel quale sono attesi movimenti tra possibili cessioni (su tutte quelle di Adli e Bennacer) e possibili acquisti. Samardzic e Fofana sono obiettivi concreti, ma soprattutto la pista per il francese del Monaco si sta complicando. Così si è fatto strada tra i corridoi di via Aldo Rossi il nome del centrocampista americano, che potrebbe contribuire a spingere ancor di più il brand rossonero negli Stati Uniti.

