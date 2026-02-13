Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid!

Calciomercato Milan, occhi su un talento del Real Madrid: possibile affondo per il difensore del 2006. Le ultime

Il lavoro del Milan in ottica futura non conosce pause, soprattutto quando si tratta di individuare giovani talenti nei vivai più prestigiosi d’Europa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, gli occhi dei rossoneri si sarebbero posati su Víctor Valdepenas, promettente difensore centrale del Real Madrid.

Classe 2006, fisico importante e notevoli qualità nell’impostazione, Valdepeñas è considerato uno dei gioielli più interessanti de La Fábrica. La dirigenza di Via Rossi, sempre attenta ai profili ad alto potenziale, ne sta monitorando da vicino la crescita per valutare la possibilità di un’operazione in stile “colpo futuribile”, sulla scia di altri giovani madrileni approdati in passato a Milanello.

Con Massimiliano Allegri tornato sulla panchina rossonera per dare solidità al progetto tecnico, il club punta a ringiovanire la rosa senza rinunciare alla qualità. Per questo il Milan sta cercando di muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza europea, facendo leva anche sugli ottimi rapporti storici con il Real Madrid.

Il monitoraggio su Valdepeñas conferma la volontà della società di investire su profili internazionali di alto livello. Come sottolineato da Moretto, l’interesse è concreto e potrebbe trasformarsi in un tentativo ufficiale nelle prossime finestre di mercato. Gli scout rossoneri hanno già raccolto diverse relazioni positive sul giovane centrale, evidenziandone personalità, maturità tattica e un notevole senso della posizione nonostante la giovanissima età.