Calciomercato Milan: occhi puntati su un giocatore del Benfica

Il Milan ha sondato il terreno per Darwin Nunez, attaccante del Benfica. Sul calciatore anche Inter e Atletico Madrid

Darwin Nunez sta disputando un ottimo inizio di campionato con la maglia del Benfica. L’attaccante classe ’99 ha già segnato quattro reti in cinque giornate di campionato e due in altrettante sfide in Champions League.

Come riporta Record, quotidiano portoghese, tra le squadre che avrebbero effettuato un sondaggio per il calciatore ci sono Milan, Inter e Atletico Madrid.