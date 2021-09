Calciomercato Milan: occhi su William Carvalho del Betis. Le ultime

Calciomercato Milan: la società rossonera valuta l’acquisto di William Carvalho, centrocampista classe ’92 del Betis

Il Milan ha messo gli occhi su William Carvalho per il centrocampo. Come riportato da Estadio Deportivo, la società rossonera vorrebbe portare in Serie A il portoghese classe ’92 del Betis già a gennaio, specialmente se la trattativa per il rinnovo contrattuale di Franck Kessié non dovesse dare esito positivo.