Calciomercato Milan, la RIVELAZIONE su Pavlovic: ecco perché è già ufficiosamente ROSSONERO

Il Calciomercato Milan è pronto ad accogliere Pavlovic. Questa la situazione riguardante il difensore del Salisburgo

Ci siamo, la trattativa del calciomercato Milan per Strahinja Pavlovic è praticamente chiusa. Mancano le visite mediche e la firma, ma per il difensore è pressoché fatta dato che è già a Milano.

A riportarlo è il portale di notizie austriaco Salzburger Nachrichten che conferma come il giocatore non si sia allenato con il Salisburgo per approdare nel capoluogo lombardo.