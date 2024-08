Calciomercato Milan, sprint DECISIVO per Emerson: accordo AD UN PASSO, ecco le CIFRE dell’affare

Emerson è sempre più vicino a firmare per il Milan: la situazione aggiornata sull’affare con il Tottenham per l’esterno

Il calciomercato Milan attacca per Emerson Royal. Per i rossoneri sarà il terzo colpo dell’estate dopo quelli di Morata e Pavlovic. L’accordo per il giocatore del Tottenham dovrebbe arrivare entro 72 ore.

La base è di 17 milioni di euro con bonus inclusi mentre per il giocatore un un quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione.