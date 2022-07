Calciomercato Milan: Tanganga subito, basta perdite di tempo dopo l’estenuante trattativa De Ketelaere

Il Milan accelera per quanto riguarda la questione difensore. Come riportato dal Corriere dello Sport, non si metteranno in piedi altre trattative estenuanti come quella per De Ketelaere. Maldini e Massara vogliono chiudere in tempi brevi.

Il nome caldo è quello di Japhet Tanganga, in uscita dal Tottenham e attratto dalla destinazione rossonera. Da definire con gli Spurs la modalità del prestito, se con diritto od obbligo di riscatto. Sullo sfondo resta Abdou Diallo del PSG.