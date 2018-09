Christian Brocchi è pronto a ripartire dal Monza: Silvio Berlusconi e Silvio Galliani puntano sull’ex Milan per la panchina

Ormai manca solo l’ufficialità: dopo trent’anni di Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a tornare nel mondo del calcio con l’acquisizione del Monza. E spuntano ulteriori indiscrezioni sulle mosse del Cavaliere: secondo Sport Mediaset, la panchina brianzola dovrebbe andare all’ex rossonero Christian Brocchi.

Reduce dall’avventura in Cina allo Jiangsu Suning insieme a Fabio Capello, il tecnico è un pupillo di Berlusconi ed è pronto ad accettare la nuova esperienza. E non è finita qui: in biancorosso potrebbe approdare con un ruolo dirigenziale anche Filippo Galli. Attesi aggiornamenti…