Calciomercato Napoli, Anguissa ha convinto: si lavora al riscatto

Calciomercato Napoli, gli azzurri pronti a rilevare a titolo definitivo il cartellino del camerunense: tutti i dettagli

Come riferito da TMW, al Napoli sono bastate poche partite per innamorarsi di André Zambo Anguissa. Gli azzurri sono già al lavoro per il riscatto a titolo definitivo del suo cartellino.

Arrivato per 400mila euro, la cifra concordata con il Fulham per il riscatto è pari a 15 milioni di euro. Si tratterà per abbassare le pretese degli inglesi, ma in casa Napoli ormai tutti sono convinti delle qualità del ragazzo.