Calciomercato Napoli, Bernardeschi obiettivo in caso di addio di Insigne

Se dovesse dire addio Insigne, il colpo di calciomercato del Napoli potrebbe arrivare dalla Juventus e sarebbe Bernardeschi

In casa Napoli continua a tenere banco la questione Insigne, che potrebbe dire addio a fine stagione e allora i campani starebbero pensando a Bernardeschi come colpo per il prossimo calciomercato. Il bianconero è in scadenza di contratto e se non rinnovasse potrebbe arrivare a Napoli come parametro zero. A riportarlo è Fichajes.net.

Intanto Bernardeschi dovrà parlare con la Juventus proprio del rinnovo e in futuro ci sarà un incontro con Mino Raiola, procuratore dell’ex Fiorentina.